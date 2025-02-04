Минобороны разрабатывает законопроект, согласно которому военных, совершивших преступления в боевой обстановке, предлагается помимо свободы лишать не только наград, но и соцвыплат, пишет телеграм-канал Baza. Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков заявил RTVI, что он пока «не видит логики» в концепции документа, но для окончательных выводов нужно его изучить.

«Я не знаю, было ли вообще нечто подобное в УК СССР. В УК РФ — точно не было. “Лишение выплат” — как-то это звучит несколько, я бы сказал, даже наивно. Военные спешат очень часто со своими законопроектами: бывает, они неглубоко продуманы, иногда с хорошей идеей, но с плохой концепцией», — сказал парламентарий.

Депутат добавил, что пока «не видит логики» в концепции законопроекта, но для окончательных выводов нужно посмотреть сам документ.

«Если они внесут, тогда уже будем изучать и спорить, если нас не устроит объяснение авторов. А так кто знает, зачем они это придумали? Были, наверное, какие-то свои мысли. Они же понимают, что оппоненты-то всегда есть, всегда спорят по таким актам, которые затрагивают кошелек человека», — рассуждает Синельщиков.

Как пишет Baza, цель законопроекта — повышение дисциплины и «предупреждение тяжких и особо тяжких преступлений». Поправки, как уточняется в публикации, затронут ветеранов боевых действий, которые совершили преступление в «боевой обстановке» — при военном положении, в военное время, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

Если ветеран боевых действий совершил тяжкое или особо тяжкое преступление, к нему будет применяться «дополнительная мера наказания» — лишение выплат за службу, льгот, привилегий и других преимуществ, уточняет Baza.

«Воспитательная сущность наказания будет состоять в моральном воздействии на осужденного путем ущемления чувства гордости, тщеславия, честолюбия, а также будет нести имущественные последствия», — цитирует телеграм-канал пояснения авторов документа.

По данным Baza, законопроект направлен для обсуждения в профильные ведомства.

Осужденный за тяжкое или особо тяжкое преступление, согласно ст. 48 УК РФ, может быть лишен специальных, воинских или почетных званий, классного чина и госнаград. С февраля 2024 года это наказание может быть назначено дополнительно за преступные деяния небольшой и средней тяжести, направленные против основ конституционного строя и безопасности государства, общественной безопасности, мира и безопасности человечества. Это призывы к сепаратизму и экстремизму, реабилитация нацизма, публичное распространение фейков об армии и т.д.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин присвоил участникам военной операции на Украине статус ветеранов, распространив его на действующих военнослужащих и сотрудников силовых структур. С ноября того же года на этот статус смогли рассчитывать добровольцы. В 2023 году глава государства подписал закон о присвоении статуса ветерана участникам боевых действий в Донбассе с мая 2014-го.

Статус ветерана боевых действий дает право на льготы — ежемесячную выплату около 3,5 тыс. рублей, компенсацию 1/2 стоимости аренды и содержания жилья, освобождение от налога на имущество, медицинское обслуживание вне очереди и др.

В августе 2024 года Путин подписал закон, по которому военнослужащим начали засчитывать в стаж прохождение службы на территории новых регионов до их присоединения к России, чтобы они получали статус ветеранов военной службы.

В декабре премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство подписало документы о назначении военнослужащим, выполняющим боевые задачи на территории Курской области, выплат наравне с участниками СВО.