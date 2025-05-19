Намерение Финляндии направить Украине €90 млн, полученных от замороженных российских активов, на приобретение тяжелых вооружений, вызывает вопросы, особенно в контексте дискуссий о возможном прекращении огня. По мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, это можно расценить как средство оказания давления на Россию.

«Мне кажется, что это все-таки попытка давления, хотя они могут финансировать, несомненно, но при этом, особенно сейчас, это, конечно, выглядит на фоне переговоров как-то очень странно», — сказал Журова в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий отметила, что между Россией и Финляндией уже давно сохраняется напряженность. По ее словам, подобные инициативы на фоне разговоров о возможном перемирии выглядят странно.

«Что Украина ни к какому перемирию не готовится, а наоборот, готовится все это расширять?» — задалась вопросом Журова.

Днем 19 мая Минобороны Финляндии сообщило, что использует доходы от замороженных российских активов для закупки боеприпасов для Украины. Страна была выбрана в качестве одной из стран — исполнителей проекта Евросоюза по поставке Киеву военного оборудования за счет замороженных активов России. Боеприпасы будут закупаться у финских предприятий оборонной промышленности.

В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.