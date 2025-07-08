Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» выразил уверенность в провале планов главнокомандующего ВСУ Александр Сырского по захвату Курской и Белгородской областей. Парламентарий считает, что в российских регионах уже приняты меры для предотвращения этой угрозы.

«Естественно, Сырский хотел бы осуществить свою мечту, но не все мечты сбываются, а некоторые мечты приводят к ровно обратному результату», — сказал Колесник.

Он обратился к Сырскому с призывом «быть поаккуратнее с выражениями» и обратил внимание на то, что «обстановка уже начинает накаляться».

По словам Колесника, украинская армия хочет захватить две приграничные области, чтобы иметь возможность предъявить западным странам результат своих действий как военную победу с целью дальнейшей поддержки.

Депутат напомнил, что на фронте идут «жестокие бои», в которых безрезультатно участвуют украинские «отборные подразделения».

«Но и Украина получает очень серьезно, по всей Украине массированные удары. Ну вот он поэтому сейчас и призывает. Приказывать, видимо, духу не хватает», — добавил Колесник.

8 июля Сырский после заседания ставки верховного главнокомандующего написал в своем телеграм-канале о необходимости «восстановления» позиций Вооруженных сил Украины в Курской области. По его словам, в ходе заседания обсуждались «наиболее горячие направления» боевых действий, необходимость наращивания «беспилотной составляющей», «защита тыловых городов», действия украинских подразделений «в активной обороне», а также тема сдерживания штурмов ВС России на линии соприкосновения.