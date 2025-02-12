Депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с RTVI поддержал решение Россия закупать у Афганистана газировку, энергетики, рубины, изумруды, сырье для металлургии, а также казаны для плова. Он отметил, что обеим сторонам есть что предложить друг другу.

Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что Москва закупает у Кабула газированные напитки, энергетики, сухофрукты, изюм, хромовые руды, концентраты, минералы, рубины, изумруды, лекарственные травы (лаванду, чабрец, солодку) и многое другое. «И казаны, конечно, для плова. Ценители афганской кухни, а у нас их все больше, знают, что готовить главное афганское блюдо надо, как и положено, в афганском казане», — заявил Жирнов.

Федоров сообщил, что он как участник боевых действий в Афганистане может подтвердить, что кухня в республике «действительно вкусная».

«Что касается торговли — торговля же не с “Талибаном”*. Торговля с людьми, государством, производителями, предприятиями. Поэтому, конечно, любая торговля — это хорошо. И торговлю надо развивать. Если есть в России рынок, который востребует афганскую продукцию какую-то — это очень отлично. И в Афганистане есть рынок, который востребует нашу продукцию. Тоже очень хорошо», — сказал депутат.

На вопрос, может ли Россия в итоге начать продавать Афганистану оружие, как это было с Турцией и другими странами, Федоров ответил, что это «всегда был политический вопрос».

«Он определяется политиками, исходя из интересов нацбезопасности, не только из интересов экономики. Соответственно, если какая-то оценка будет в будущем, и это не противоречит нашим национальным интересам и с точки зрения количества и качества оружия, значит, такое решение будет принято. Но сейчас для него как бы оснований нет», — отметил парламентарий.

В мае 2024 года глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин заявил, что товарооборот между Россией и Афганистаном достиг 1 млрд долларов. По его словам, основными сферами торговли являются газ, нефтепродукты, мука, пшеница и молочная продукция.

Хабибуллин сообщил, что еще в 2022 году товарооборот между Москвой и Кабулом составлял около 170 млн долларов. Он добавил, что Россия намерена создавать рабочие места в Афганистане и инвестировать в местные заводы, фабрики, сельское хозяйство и строительство водного канала Куш-тапе.

В России деятельность талибов* запрещена с 2003 года. Из списка террористических «Талибан»* ранее исключили Казахстан и Киргизия. Осенью 2024 года спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов говорил, что решение об исключении «Талибана»* из списка террористических организаций принято на высшем уровне. Он отмечал, что МИД совместно с ФСБ и другими российскими ведомствами «завершает правовую работу» над этим процессом.

* — запрещенная в России террористическая организация