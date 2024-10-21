Разговоры о возможном размещении европейских миротворцев на территории Украины звучат неактуально из-за разногласий среди сторон конфликта. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Мы находимся в горячей фазе процесса. Конфликт длится, посмотрим, как он будет развиваться дальше. Говорить о перспективе появления миротворцев на Украине сегодня, когда стороны так по-разному видят развитие противостояния, когда нет переговорного процесса, кажется неактуальным», — сказал депутат.

По словам Новикова, важно понять, какие задачи будут стоять перед европейскими миротворческими силами, а также какой контингент будет размещен на Украине и какие государства присоединятся к миротворческой миссии.

«Дьявол кроется в деталях. Нужно будет смотреть, под каким флагом отправят этих миротворцев, какой окажется численность, какие задачи перед ними поставят. Это список вопросов на две страницы. Будут ответы — будем и рассуждать», — отметил он.

Парламентарий обратил внимание на то, что миротворческие миссии часто используются для того, чтобы подспудно проводить в жизнь интересы третьей стороны.

«Но практика показывает, что часто под эгидой миротворцев в странах появляются силы, задача которых на самом деле — реализация интересов какой-то третьей стороны», — сказал Новиков.

21 октября издание Politico сообщило со ссылкой на неназванного депутата Европарламент, что страны ЕС планируют обсудить отправку европейских миротворческих сил на территорию Украины после завершения конфликта. Бывший посол США в Японии Кеннет Вайнштайн назвал это «четким сигналом» о готовности Евросоюза «пойти на серьезный риск для защиты Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября заявил, что страны ЕС должны будут взять на себя поддержку Киева, в случае прекращения помощи со стороны США после завершения президентских выборов. По его словам, «главные лидеры Европейского союза, от которых много что зависит, сказали: «Мы должны рассчитывать на план Б, <…> мы должны взять на себя все бремя»».