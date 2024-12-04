Войска НАТО станут законной целью для Вооруженных сил России в случае их появления на украинской территории, а для уничтожения контингента стран Запада российские войска могут задействовать баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Такое мнение в беседе с Инфо24 выразил депутат Госдумы Максим Иванов.

Таким образом он прокомментировал высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что военные из ФРГ могут быть отправлены на Украину в качестве миротворцев, если Киев и Москва договорятся о прекращении огня.

«Присутствие войск НАТО на территории Украины автоматически будет говорить о том, что Альянс является стороной конфликта, поэтому они станут законной целью Вооруженных сил Российской Федерации. Я уверен, что у нас достаточно “Орешника” для того, чтобы высечь все войска НАТО на территории Украины», — сказал он.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.ру», что Бербок нужно самой отправиться в зону боевых действий на Украине и стать за автомат.

«Бербок настолько слаба и не понимает, какая угроза здесь будет для их солдат. Это будет конфликт не только до последнего украинца, но и до последнего немца. Если она готова, пусть первая берет автомат и показывает, как это будет выглядеть» — призвал депутат.

При этом он отметил, что проект украинской мобилизации провалился, в связи с чем западные страны попытаются «залатать дыры» и отправить собственных военных в зону проведения Россией военной операции.