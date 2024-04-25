«Новая газета» 25 апреля сообщила, что в России обсуждается временный запрет для россиян на оформление документов за рубежом. Издание сослалось на оказавшуюся в его распоряжении копию проекта приказа МИД. В документе такой запрет предлагается ввести уже в 2024 году. Консульский департамент МИДа назвал эту информацию «откровенным враньем и ложью». Депутаты Госдумы в разговоре с RTVI оценили возможность введения запрета на выдачу документов за границей.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия — За правду»):

Если мы говорим о наших гражданах в целом, то дополнительные препоны, проблемы и сложности — это плохо. Но это одна сторона медали. Вторая — у нас большое количество людей, которые взяли и скрылись от СВО, и у многих заканчиваются сроки действия документов, например, паспортов. Вот они как раз-таки и больше всего и волнуются.

Но я бы сказал: «Ребята, давайте возвращайтесь в Россию, вы необязательно попадаете под призыв, вам бы лучше бы вернуться и решить вопросы с документами».

Совесть, ответственность — конечно, но я бы некоторым категориям граждан, может быть, и ограничил выдачу документов за рубежом. А так, я бы не ограничивал, это моя личная позиция.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик («Единая Россия»):

МИД уже опроверг эти слухи. Просто кто-то, и здесь уже очевидно кто, пытается раскачивать лодку и половить рыбку в мутной воде, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Достаточно глупое психологическое давление на население. Хочу расстроить Запад и киевский режим: наших граждан не запугать лживыми вбросами. Россияне умеют анализировать информацию и не верить в «байки».