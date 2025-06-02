Слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о переходе его страны к режиму «готовности к войне» — это провокация, направленная на срыв переговоров между Россией и Украиной. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил депутат Госдумы Алексей Чепа.

По его словам, Москва понимает, что предпринимаются действия, направленные исключительно на срыв и усложнение хода переговоров, разжигание страхов и необоснованное обвинение России в действиях, которые она не совершала.

Чепа акцентировал внимание на том, что у России никогда не было и нет стремления к вооруженному столкновению с Великобританией. Однако он отметил, что в случае соответствующих шагов со стороны Лондона, страна готова дать адекватный ответ.

О том, что Великобритания в рамках новой военной стратегии перешла в режим «готовности к войне» премьер-министр страны Кир Стармер сообщил на пресс-конференции в Глазго.

По его словам, к 2027 году правительство планирует увеличить государственные расходы на оборону до уровня 2,5% от ВВП, с дальнейшим ростом до 3% в перспективе. В рамках Стратегического обзора обороны будут рассмотрены вопросы, касающиеся безопасности страны, обновления вооруженных сил и принципов применения ядерного оружия, добавил Стармер.

Он также заявил, что обновленная оборонная стратегия Соединенного Королевства фокусируется на трех ключевых направлениях: переводе страны в состояние «готовности к боевым действиям», подтверждении главенствующей роли НАТО в вопросах национальной безопасности и внедрении передовых технологий в военной сфере, действуя в ускоренном режиме, сопоставимом с военным временем.