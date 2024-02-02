Российских школьников в рамках уроков труда будут учить управлять беспилотниками, в том числе боевыми. Об этом 2 февраля сообщила замминистра просвещения России Татьяна Васильева в ходе тематического круглого стола комитета Госдумы по просвещению.

По ее словам, это поможет учащимся приобрести необходимые навыки для будущей военной службы и работы в таких областях как сельское хозяйство, транспорт и логистика.

«Управление БПЛА — это все, что связано с необходимыми навыками для подготовки к несению военной службы и защиты Родины, это все, что связано с технологиями в сельском хозяйстве, и в транспорте, и в доставке, и в логистике», — рассказала Васильева.

Появление в школах уроков по БПЛА в беседе с RTVI положительно оценил депутат государственной думы Анатолий Вассерман.

«Это требует стольких разнообразных разносторонних знаний, умений и навыков, что это положительно скажется и на всем остальном обучение школьника», — сказал он.

На вопрос не будут ли школьники перегружены, Вассерман отметил, что такие опасения не лишены оснований, но главной проблемой он считает неверную методику преподавания. «Причем это не только у нас, это во всем мире», — добавил депутат.

Вассерман подчеркнул, что несколько десятилетий назад в мировом масштабе произошла переориентация ценностей.

«Дело в том, что сейчас образование имеет своей целью не формирование целостной картины мира, как было с незапамятных времен, а фактически разрушение этой самой картины», — отметил парламентарий.

При этом Вассерман считает, что в России ситуация лучше, чем в других странах, так еще сохранились остатки той, старой системы.

«Мы до такого кошмара еще не дожили, поскольку у нас все-таки пока еще большая часть преподавателей и методик образования подготовлены еще в те времена, когда эту самую картину старались сформировать, а не разрушить, но и у нас тоже наблюдалась та же отрицательная тенденция, которую сейчас почувствовали и избавляются от нее», — заключил он.

Клинический психолог Андрей Пилипенко в беседе с RTVI отметил, что, вводя в образовательную программу изучение работы с БПЛА важно тщательно подходить к этому вопросу: сформировать команду специалистов-преподавателей, психологов и других специалистов, а «не просто посадить ребенка за пульт или джойстик беспилотника и смотреть, что из этого получится».

Он предположил, что изучение дронов, возможно, будет интересно детям, которые любят видеоигры.

«И мы начнем воспринимать это хобби или киберспорт иначе, с пользой для общества, и это позволит помочь игрозависимым детям найти себя, направить их уже в нужное полезное русло, позволит им заниматься важной деятельностью, а не просто получать удовольствие от игр», — пояснил психолог.

Пилипенко добавил, что, если думать в этом направлении, то можно придумать целую программу, проект обучения детей, учитывая их личностные особенности: например, отбирать школьников по психотипу, темпераменту, умственным способностям или уровню агрессии.