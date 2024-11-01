Польша строит оборонительные укрепления на границе с Россией в первую очередь «для охраны своей границы от нелегалов» из Украины. Такое мнение выразил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«На сегодняшний момент большое количество эмигрантов с Украины приносит много проблем для поляков. Они, наверняка, хотят ограничить непроизвольные переходы границы. Они понимают то, что ситуация на Украине развивается не в пользу Украины, поэтому в первую очередь, я думаю, что они это делают для охраны своей границы от нелегалов», — сказал депутат.

Строительство заграждений Чепа назвал «внутренним делом Польши» и дал понять, что это не беспокоит российскую сторону. «Хотят рыть — пусть роют. Если они считают, что это самый важный сегодня вопрос и статья расходов бюджета, пусть, пожалуйста, это делают», — заключил парламентарий.

31 октября польский премьер Дональд Туск показал в соцсети X фото рва, который роют экскаваторы в поле, и сопроводил его подписью: «Строительство “Восточного щита” началось! Первые работы на границе с Россией».

Польша имеет общую границу с Калининградской областью.