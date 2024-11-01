Польша строит оборонительные укрепления на границе с Россией в первую очередь «для охраны своей границы от нелегалов» из Украины. Такое мнение выразил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«На сегодняшний момент большое количество эмигрантов с Украины приносит много проблем для поляков. Они, наверняка, хотят ограничить непроизвольные переходы границы. Они понимают то, что ситуация на Украине развивается не в пользу Украины, поэтому в первую очередь, я думаю, что они это делают для охраны своей границы от нелегалов», — сказал депутат.
Строительство заграждений Чепа назвал «внутренним делом Польши» и дал понять, что это не беспокоит российскую сторону. «Хотят рыть — пусть роют. Если они считают, что это самый важный сегодня вопрос и статья расходов бюджета, пусть, пожалуйста, это делают», — заключил парламентарий.
31 октября польский премьер Дональд Туск показал в соцсети X фото рва, который роют экскаваторы в поле, и сопроводил его подписью: «Строительство “Восточного щита” началось! Первые работы на границе с Россией».
Польша имеет общую границу с Калининградской областью.
«Восточный щит» — проект польских Минобороны и Генштаба по строительству различных видов укреплений, наземных заграждений и военной инфраструктуры на границах страны с Россией и Беларусью общей протяженностью около 800 км. Целью заявлено «противодействие угрозам» со стороны Союзного государства. Программа была представлена в мае, на 2024-2028 годы на нее выделено 10 млрд злотых ($2,5 млрд). Среди прочего она включает создание естественных рельефных заграждений на ключевых приграничных участках, размещение передовых баз, логистических узлов и системы борьбы с дронами.