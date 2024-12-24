Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотниками Россию — это последняя надежда президента Украины Владимира Зеленского изменить ситуацию. Об этом «Ленте.ру» сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это попытка Зеленского показать еще какую-то дееспособность Украины для того, чтобы попытаться привлечь Запад к дальнейшей помощи, а самое главное — попытка Зеленского действиями ВСУ втянуть Запад, Европу в конфликт. Это, похоже, последняя надежда Зеленского изменить ситуацию», — пояснил депутат.

Вечером 23 декабря Минобороны России сообщило, что над Ростовской области были уничтожены девять дронов. Также два БПЛА были перехвачены над Азовским морем. Утром 24 декабря врио губернатора области Юрий Слюсарь добавил, что над регионом сбили еще четыре БПЛА.

Кроме того, в ночь 24 декабря, ВСУ пытались атаковать Воронежскую область. Губернатор Александр Гусев сообщил, что над регионом был сбит один украинский беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений нет.