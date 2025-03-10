Киев опасается возможного негативного решения на переговорах с США в Саудовской Аравии после скандальной встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он отметил, что США глубоко недовольны первой встречей, которая прошла в Белом доме, и они «стараются как-то отделить» встречу Зеленского, который должен встретиться 10 марта с наследным принцем Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом.

«Американцы считают, что им удастся продавить свою позицию на этой встрече. Между встречей в Белом доме и предстоящей встречей было оказано значительное давление на Украину. По результатам первой встречи и по мнению многих американских политиков, они сумели надавить на украинскую сторону так, что те сегодня всячески опасаются возможного негативного решения этой встречи», — полагает парламентарий.

Как писало агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, США на переговорах в Саудовской Аравии намерены выяснить, согласна ли Украина пойти на материальные уступки России ради завершения конфликта.

Вашингтон хочет определить, намерен ли Киев идти на существенные уступки для достижения мира. Кроме того, американская сторона собирается прояснить позиции Украины после конфликта между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в феврале.

«Нельзя одновременно заявлять о желании мира и отказываться от компромиссов», — отметил один из собеседников агентства.

Другой источник отметил, что США стремится к достижению мира, основанного на реалистичных условиях. Если Украина настаивает на границах, которые существовали в 2014 или 2022 годах, это свидетельствует о ее позиции, добавил он.

Политолог Илья Гращенков в беседе с Инфо24 заявил, что самая главная тема переговоров в Саудовской Аравии между США и Украиной, которые состоятся 11 марта, — это перемирие или хотя бы прекращение огня.

«Должен быть подписан какой-то договор, который Трамп называет сделкой. Например, Украина выводит все свои силы из Курской области, Россия там фиксирует свою ситуацию на земле. И вот, начиная с этого момента, боевые действия в каком-то формате приостанавливаются», — полагает эксперт.

Однако, по мнению Гращенкова, не стоит ждать быстрого результата, потому что «мирные переговоры — это процесс длительный». Кроме того, пока не понятно, как и с кем они будут вестись.