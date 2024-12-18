Решение артиста балета Сергея Полунина покинуть Россию и вместе с семьей переехать в другую страну — это его личный выбор, который бессмысленно комментировать. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по культуре Александр Шолохов.

Он процитировал жалобу Полунина на то, что у него «душа не на месте», и отметил, что артист не называет причины этого состояния и вообще не дает пояснений.

«Мне не видится, что можно каким-либо образом можно комментировать его решение. (…) Это его выбор, а то, как к этому относиться — осуждать, поддерживать, восторгаться или хаять это, — это уже наша реакция», — заявил Шолохов.

Свой отъезд из России Полунин анонсировал в телеграм-канале. «Приходит время, и душа чувствует себя не там где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил», — написал он.

Артист балета поблагодарил Россию за то, что она долгие годы была для него домом и предоставила возможности осуществить многие проекты. В какую страну планируется переезд, Полунин сообщить не смог, признав, что выбор еще не сделан.

Сергей Полунин родился в Херсоне и вырос на Украине. С четырех лет он занимался гимнастикой, мечтая стать олимпийским чемпионом, но потом перешел в танцевальную школу, а в девятилетнем возрасте поступил в Киевское хореографическое училище.

В 13 лет Полунин, выиграв Международный конкурса артистов балета и хореографов, при поддержке Фонда Рудольфа Нуреева переехал в Лондон — на учебу в Школе Королевского балета. Окончив ее в 17 лет, он был принят в труппу лондонского Королевского балета, а через два года стал самым молодым премьером в его истории.

В начале 2012 года артист внезапно заявил, что из-за жесткой атмосферы театра в нем «умирает художник», и собрался в США. Но после негативного ажиотажа, который создали британские СМИ вокруг слухов о скандальных выходках танцора и его участии в многочисленных вечеринках, Полунин не получил ни одного предложения — ни от американских, ни от европейских театров.

Так в 2012 году артист оказался в России, где стал премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также одновременно постоянным приглашённым солистом Новосибирского театра оперы и балета.

Широкую известность Полунин обрел благодаря танцевальному видео на песню Хозиера «Take Me to Church», снятому в феврале 2015 года.

Вскоре артист стал сниматься в кино — он сыграл в таких фильмах как «Убийство в Восточном экспрессе», «Красный воробей», «Щелкунчик и четыре королевства», «Нуреев. Белый ворон», «Обыкновенная страсть».

СМИ живо заинтересовались страстью танцора к тату и шрамированию: он часто выступал с обнаженным торсом и охотно демонстрировал три изображения президента России Владимира Путина — посередине на груди и на обоих плечах. Первую татуировку с российским лидером Полунин набил в 2018 году, когда принял гражданство России и заявил о поддержке политики ее властей. У него также есть наколки с изображением коловрата и украинского трезубца.

В 206 году Полунин стал приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене, в 2017 году вместе с другими артистами и спортсменами получил сербское гражданство, а с августа 2019 года возглавил еще не открытую на тот момент Академию хореографии Севастополя в качестве и.о. ректора. Кроме того, в 2020-2024 годах Полунин являлся директором Севастопольского театра оперы и балета, у которого пока нет здания и труппы, а администрация размещается в Москве. На первом посту его сменила Мария Александрова, на втором — Анна Касаткина.