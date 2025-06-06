В России дадут правовую оценку действиям российских оппозиционеров за границей после сообщений о том, что они ведут «закулисные» переговоры с украинскими чиновниками. Об этом заявил в телеграм-канале глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Если это действительно так, как сообщает западная пресса, то вот эта группировка, называющая себя “оппозицией”, вышла на новый уровень. Новый уровень предательства, переход на сторону врага и откровенное сотрудничество с террористами, каждодневно устраивающими взрывы и теракты на их бывшей родине и против их бывших сограждан», — написал Пискарев.

По его словам, действиям оппозиционеров «обязательно будет дана оценка с точки зрения Уголовного кодекса», и «отвечать придется».

5 июня вдова Алексея Навального Юлия Навальная, политики Илья Яшин* и Владимир Кара-Мурза* выступили на совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по правам человека.

После мероприятия Кара-Мурза* сообщил изданию Politico, что российская оппозиция за рубежом ведет непубличные дискуссии с украинскими чиновниками. Политик не уточнил, с кем идут обсуждения и на какие темы.

«Мы хотели бы вывести это на самый высокий уровень», — добавил Кара-Мурза*.

Politico предположило, что он имел в виду президента Украины Владимира Зеленского.

Илья Яшин* сообщил в своем телеграм-канале, что российские оппозиционеры выступили в Европарламенте как «политическая коалиция». По словам политика, они подтвердили готовность к диалогу с Украиной, предложив европейским политикам стать посредниками в его организации.

«На вопрос одного из депутатов, возможен ли наш разговор с Украиной, я напомнил мартовское заявление президента Зеленского о готовности к диалогу с российской оппозицией», — сообщил Яшин*.

Он выразил мнение, что диалог украинской стороны с представителями России «не ладится» и предложил «действовать по альтернативному пути», цитирует его DW*. Яшин* также предложил евродепутатам начать постоянное, системное и «полноценное» сотрудничество с российской оппозицией, оформив его «в официальные институции».

В конце марта Зеленский сообщил на брифинге, что Киев согласился бы вести мирные переговоры не с российским президентом Владимиром Путиным, «а с кем-то, кто представлял бы Россию». Он уточнил, что имеет в виду людей, представляющих «серьезные направления бизнеса». «Я думаю, что есть какая-то там оппозиция, которая боится Путина. Может, они не будут бояться, если Европа, Америка, Украина будут готовы говорить с оппозицией. Почему нет», — заявил тогда Зеленский (цитата по «РБК-Украина»). После возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле Киев настаивает на личной встрече Зеленского и Путина для согласования ключевых положений потенциального мирного соглашения.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов