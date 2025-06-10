Включение капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в список украинского сайта «Миротворец» — это «предел глупости», заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводит корреспондент RTVI.

«Казалось бы, уже куда дальше, предел глупости. Хочется сказать как-то более мягко, но не могу», — сказал Слуцкий.

Он отметил, что Овечкин выступает в матчах НХЛ в США, но он «русский по крови, главное — русский по духу».

«А потому он не приемлет наших врагов, которые отрицают всё русское, всё российское. И если ты как-либо ассоциируешься с Россией, ты — враг, ты должен попасть в негативные списки, в базу сайта «Миротворец», с тобой надо бороться, тебя надо уничтожить. И это отвратительно, и это низко и недостойно для планеты в XXI столетии», — заявил Слуцкий.

О включении Овечкина в список «Миротворца» стало известно 10 июня. Поводом для этого составители базы указали участие спортсмена в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России», а также оправдание «агрессии против Украины среди иностранной аудитории». В карточке также утверждается, что хоккеист «сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения на ее территорию».

В Кремле на стали отвечать на вопрос об отношении к включению Овечкина в базу «Миротворца». «Сейчас легче найти людей, которые не включены в список „Миротворец“. Поэтому, что там обсуждать?» — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru выразила удивление тому, что Овечкин попал в список «Миротворца» только сейчас. По ее словам, спортсмен всегда ассоциировал себя с Россией.