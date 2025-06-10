Сейчас легче найти людей, не включенных в базу «Миротворец». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя включение капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в украинский список «Миротворец».
«Сейчас легче найти людей, которые не включены в список „Миротворец“. Поэтому, что там обсуждать?» — сказал представитель Кремля.
Песков не ответил на вопрос, как Кремль отнесся к включению в базу Овечкина.
«Это не по адресу, это совсем не к нам», — сказал пресс-секретарь.
Российского капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина включили в украинский список «Миротворец». Поводом для внесения спортсмена в базу стали участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России», а также что оправдывание «агрессии против Украины среди иностранной аудитории».
В карточке говорится, что хоккеист «сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения на ее территорию».
Портал «Миротворец» был создан в 2014 году. На сайте публикуется информация о людях и организациях, которые, по мнению его администраторов, «совершили осознанные деяния против национальной безопасности Украины». После начала военной операции на Украине в его базу попали несколько представителей российского шоу-бизнеса, в том числе певец Shaman (Ярослав Дронов), телеведущий и юморист Азамат Мусагалиев, актер Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также актриса Екатерина Темнова, сыгравшая главную роль в сериале «Манюня».