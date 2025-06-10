Сейчас легче найти людей, не включенных в базу «Миротворец». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя включение капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в украинский список «Миротворец».

«Сейчас легче найти людей, которые не включены в список „Миротворец“. Поэтому, что там обсуждать?» — сказал представитель Кремля.

Песков не ответил на вопрос, как Кремль отнесся к включению в базу Овечкина.

«Это не по адресу, это совсем не к нам», — сказал пресс-секретарь.

Российского капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина включили в украинский список «Миротворец». Поводом для внесения спортсмена в базу стали участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России», а также что оправдывание «агрессии против Украины среди иностранной аудитории».

В карточке говорится, что хоккеист «сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения на ее территорию».