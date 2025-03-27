Российская актриса Екатерина Темнова, сыгравшая главную роль в сериале «Манюня», попала в список украинского сайта «Миротворец». Артистке 14 лет — она стала одной из самых юных участниц этой базы.

Причиной внесения Темновой в перечень «Миротворца» стало мероприятие, которое проходило в марте на территории «Артека» в Крыму и было посвящено 100-летию лагеря. Актриса стала одной из участниц «Разговоров о важном», которые проходили в рамках этой встречи. «Лента.ру» писала, что выступление Темновой стало «ярким стартом урока», который помог школьникам и студентам «погрузиться в историю «Артека», узнать о его традициях и вдохновиться на развитие своих талантов».

Помимо Темновой, перед артековцами выступили Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров, ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов, полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и др.

Екатерина Темнова родилась в 2010 году в Москве. Актерскую карьеру она начала со съемок в рекламных роликах, а в 2020 году дебютировала на большом экране в фильме Алексея Нужного «Огонь».

В 2021 году Темнова получила главную роль в комедийном телесериале «Манюня». Позднее на экране появились картины «Манюня: Новогодние приключения», «Манюня: Приключения в деревне», «Манюня: День рождения Ба». Всего в фильмографии Темновой более 14 картин.

Что известно о базе «Миротворца»

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Там публикуют данные о людях и организациях, которые, по мнению администраторов портала, «совершили осознанные деяния против национальной безопасности Украины». После начала военной операции на Украине в его базу попали несколько известных представителей российского шоу-бизнеса, в том числе певец Shaman (Ярослав Дронов), телеведущий и юморист Азамат Мусагалиев, актер Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В феврале 2025 года в базу «Миротворца» попал телеведущий и комик Дмитрий Хрусталев. Причиной стало участие артиста в ролике для Первого канала, где показали самодельный «блокпост» из веток на дороге в городе Макеевка (ДНР), на котором «служат» мальчики от 8 до 11 лет, одетые в военный камуфляж. «Миротворец» назвал видео «пропагандистским репортажем».