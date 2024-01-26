Актер Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Там публикуются данные о лицах и организациях, которые, по мнению администрации портала, представляют угрозу безопасности Украины.

Согласно сообщению на сайте «Миротворца», Кологривого обвиняют в «пропаганде войны», «сознательном нарушении государственной границы Украины» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность» страны. Также актер назван «соучастником преступлений» против страны и ее граждан.

Отдельно указано, что Кологривый участвовал в съемках сериала «Черная весна», которые проходили в поселке Коктебель и городе Феодосия (Крым).

Как обратило внимание украинское издание «Страна.ua», Кологривый ранее записал обращение с благодарностью к российским военным, участвующим в военной операции России на Украине. Актер назвал военнослужащих «дорогими друзьями» и «братьями, бойцами».

«Мы благодарны за то, что мы можем в безопасности заниматься нашим творчеством, нашей профессией, а эту безопасность обеспечиваете нам вы на передке. <…> Будьте здоровы, ждем вас домой», — говорит актер на видео.

После начала военной операции на Украине в базу сайта «Миротворец» были добавлены несколько россиян, в том числе шоумен Азамат Мусагалиев, бывший московский муниципальный депутат Максим Кац* и экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова.

Вышедший в ноябре 2023 года сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова снят по одноименной книге Роберта Гареева. В ней рассказывается о «казанском феномене»: в 80-е годы в столице Татарстана произошел рост молодежных преступных группировок, которые вели борьбу за «господство» над районами.

Украинский Минкульт призывал украинцев отказаться от просмотра «Слова пацана», обосновав свой призыв тем, что сериал «содержит враждебную пропаганду». В ведомстве выступили с утверждением, что сериал распространяет «насилие, криминал и эстетику, присущую стране-агрессору» (цитата по «Стране.ua»).

По итогам проверки Роскомнадзор не выявил в «Слове пацана» нарушений. С просьбами проверить криминальную драму на предмет пропаганды опасного образа жизни и романтизации бандитизма обращались председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина и уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. С критикой сериала также выступал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в интервью RTVI назвал «Слово пацана» «определенным культурным явлением или событием».

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов