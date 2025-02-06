Российский телеведущий, комик Дмитрий Хрусталев попал в список украинского сайта «Миротворец». Там публикуют данные о людях и организациях, которые, по мнению администраторов портала, «совершили осознанные деяния против национальной безопасности Украины».

Согласно записи на сайте, Хрусталева внесли в список 3 февраля. «Миротворец» обвиняет его в «пропаганде войны», «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», «участии в мероприятиях, направленных на героизацию военных преступников», а также в «психологическом растлении и милитаризации несовершеннолетних».

На сайте говорится, что в конце 2024 года Хрусталев снялся в «пропагандистском репортаже» для российского Первого канала. В ролике показали самодельный «блокпост» из веток на дороге в городе Макеевка (ДНР), на котором «служат» мальчики от 8 до 11 лет, одетые в военный камуфляж.

«Далее действие переносится в подмосковные Мытищи, где к макеевским ребятам приезжает на танке “Гвардии рядовой Хрусталев” с позывным “Хруст”, который на камеру муштрует детей, учит “отдавать честь” и заставляет залезть в “боевую единицу”, после чего “отвозит” детей в тир, где их учат стрелять из автоматов по мишеням», — пересказывает «Миротворец» содержание репортажа.

Речь идет о новогоднем выпуске программы «Шаг к мечте». Ведущая Полина Цветкова сообщила в начале программы, что «очаровательные мальчишки» уже два года «гордо и уверенно несут службу» на выстроенном ими блокпосту. Сами герои выпуска рассказали, что их родные находятся на передовой, и они тоже хотят помочь «нашим бойцам», поэтому каждый день выходят на пост и «приветствуют военных» — машут рукой проезжающим военным машинам.

В качестве новогоднего подарка «юных защитников» свозили в Москву, а также на полигон в подмосковные Мытищи, где их вместе с Хрусталевым покатали на танке и дали пострелять в тире из настоящих автоматов. Затем в кадре Хрусталев поднес к танку снаряд и был произведен выстрел из орудия «по врагам России». По словам ведущей, Хрусталев ради этой поездки «отменил свои планы на целый день».

Сам Хрусталев в интервью «ТАСС Дети», выпущенном 6 февраля, сказал, что считает своим «служением Отечеству» работу ведущего развлекательных программ.

«Ты должен жить ради себя, во благо себя, но не в ущерб другим. Вот это, наверное, одно из главных качеств приличного, правильного человека», — заявил он.

До 2022 года, пока в российском телеэфире выходила программа «Вечерний Ургант», Хрусталев был одним из соведущих Ивана Урганта. С тех пор Ургант не появляется в эфире, Хрусталев же продолжает активно сниматься и участвовать в различных проектах. После смерти Александра Маслякова в 2024 году Хрусталев стал ведущим регулярных московских игр Высшей лиги КВН.