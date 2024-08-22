Россия расценивает как угрозу создание бронетанковой бригады НАТО в Финляндии недалеко от границы, заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О подобных планах альянса сообщила 22 августа финская газета Iltalehti.

В статье говорится, что «для защиты Финляндии» у границы с Россией будет развернута бронетанковая бригада численностью 4-5 тыс. человек, в том числе из Швеции и Норвегии. По информации издания, в ближайшее время их начнет обучать специально созданный подштаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели.

«Финляндия после вступления в НАТО значительно увеличила расходы на вооружение, и это обязательно скажется как на экономике страны, так и на напряженности отношений между нашими странами», — прокомментировал Чепа эти данные.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что страна ведет переговоры с другими государствами НАТО о долгосрочном размещении на своей территории войск альянса. По его словам, цель Хельсинки состоит в том, чтобы контингент из разных стран мог прибывать в Финляндию в «кризисных ситуациях». Подобные ситуации не означают фактического военного противостояния, пояснил министр.