Предложение депутата Госдумы Владимира Плякина («Новые люди») обязать чиновников по два раза в неделю ездить на работу на общественном транспорте противоречит Конституции. Об этом заявил «Инфо 24» член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Он отметил, что гражданину России нельзя запретить выбирать транспорт, которым он хотел бы пользоваться.

«Почему, если какой-то депутат захочет приехать на своем автомобиле, ему запрещено это делать в какие-то из дней?» — сказал Федоров.

Владимир Плякин (фракция «Новые люди») разработал законопроект, обязывающий руководителей органов власти и депутатов всех уровней два дня в неделю приезжать на работу на общественном транспорте в рамках акции «Дни без автомобиля».

По мнению Плякина, это поможет чиновникам лучше понять проблемы общественного транспорта в их регионе, повысить доверие граждан к представителям власти, способствовать уменьшению пробок и улучшению экологии, пишет РИА Новости со ссылкой на законопроект.

В конце 2023 года Минпромторг составил список автомобилей, на которые рекомендовано пересесть госслужащим. Туда вошли Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Evolute и Haval. С 2024 года депутатам Госдумы, которые ездят на иномарках, перестали оплачивать расходы на топливо.