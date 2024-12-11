Идея лидера узбекской правой партии «Миллий тикланиш» Алишера Кадырова ввести визовый режим с Россией вряд ли будет поддержана властями Узбекистана. Об этом RTVI заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он отметил, что такие инициативы — это обратная реакция на дискуссии, связанные с ужесточением мер против мигрантов.

Ранее Алишер Кадыров, как пишет Upl.uz, предложил властям Узбекистана, а также другим Центральной Азии ввести визовый режим с Россией в качестве ответа на предлагаемый российскими властями так называемый «Кодекс мигранта». По его мнению, в России в ближайшее время может быть нестабильно и в «более стабильную» республику могут ринуться россияне.

По мнению Затулина, такие идеи вряд будут поддержаны правительством и парламентом Узбекистана, но само их появление — это своего рода симптом «для тех из нас, кто думает о выстраивании отношений и поддержании отношений с бывшими союзными республиками в Средней Азии».

«Наши дискуссии, которые ведутся не в закрытом режиме, естественно, выплескиваются в блогосферу, СМИ. И тот накат, который у нас стал модным, особенно для интернета, для некоторых наших инициатив в законодательной области, связанных с ужесточением отношения не только к мигрантам, но и к их семьям, к их детям и так далее, он вызывает обратную реакцию, в которой ни мы, ни они не заинтересованы на самом деле», — считает депутат.

Затулин отметил, что это повод задуматься о том, кто «этим злоупотребляет». По его мнению, некоторые иностранные политики в этом смысле «поймали волну».

«Им кажется, что “лес рубят — щепки летят” и можно одновременно приглашать в гости и говорить о совместной памяти борьбы в годы Великой Отечественной войны и в то же самое время не обращать внимания на тех, кто <…> кто пытается призвать к разумным мерам. Вот это всходы наших собственных дискуссий, они прорастают. И если мы в этом духе намерены продолжать не только речи, но и действия, то должны быть готовы к последствиям», — уверен собеседник RTVI.

Накануне в Госдума во время обсуждения в первом чтении законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, депутат Олег Нилов заявил, что представители парламента и главы регионов, обеспокоенные тем, что несовершеннолетние иностранцы могут не получить места в детских садах, должны «обращаться в меджлисы тех республик, откуда в основном прибывают эти дети».

«Посчитайте, <…> сколько сэкономили государства, откуда официально приехали вот эти 370 тысяч детей? Почему эти сэкономленные деньги бюджеты этих республик не могут направить сюда через посольства, через диаспоры и организовать для них здесь хотя бы курсы русского языка? А с них снята нагрузка вообще за все среднее образование. <…> Диаспоры, почему они обеспокоены больше открытием молельных домов, мечетей, чем образованием своих детей? Туда надо обращаться», — сказал он.

11 декабря документ о запрете на зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, был принят в третьем чтении.

После теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года российские власти заговорили об ужесточении миграционного законодательства.

В августе Владимир Путин подписал принятый Госдумой пакет законов, ужесточающих контроль в сфере миграции. С февраля 2025 года, когда он должен вступить в силу, должен также заработать реестр контролируемых лиц — с информация об иностранцах, находящихся в стране незаконно.

Попавшие в реестр не смогут, в частности, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы, управлять транспортными средствами и пользоваться банковскими услугами, свободно перемещаться по России. Они также не смогут тратить с уже существующих банковских счетов более 30 тыс. рублей в месяц.