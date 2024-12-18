Отправка киберспортсменов на срочную службу в войска беспилотных систем, о создании которых ранее объявил глава Минобороны, будет не лишней, заявил RTVI заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Так он прокомментировал идею своего коллеги по парламенту Амира Хамитова.

Как передает РИА Новости, Хамитов заявил, что в России «огромное количество» киберспортсменов, которых можно по достижении призывного возраста направлять в «беспилотные» войска, чтобы «там ребята могли бы повысить уровень своего профессионализма. Войска в свою очередь получат грамотных специалистов, владеющих современной цифровой техникой, считает депутат.

Соболев поддержал идею Хамитова, отметив, что так киберспортсмены принесут пользу России.

«Думаю, что это не лишнее будет, тем более род войск образуется новый. Конечно, поддерживаю, пусть хоть что-то для страны полезное сделают», — высказался депутат.

Комментируя инициативу Хамитова, первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил RTVI, что боевые задачи с беспилотниками надо поручать «настоящим профессионалам».

По его словам, для управления беспилотниками необходимо сначала получить «очень хорошие знания» матчасти БПЛА, чтобы применять их в условиях боевых действий, находя цели и быстро их уничтожая.

«Выполнять боевые задачи должны настоящие профессионалы военного дела, в том числе и управлять беспилотными летательными аппаратами. Это будет способствовать очень качественному и быстрому выполнению поставленных всех задач и приближению нашей общей победы, которую мы так хотим, и мы ее обязательно одержим», — подытожил Красов.

Сформировать войска беспилотных систем 16 декабря предложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Андрей Белоусов. По его словам, создание этого нового рода войск удастся завершить в третьем квартале 2025 года. Глава Минобороны уточнил, что российские военные ежедневно используют около 3,5 тыс. беспилотников — и этот показатель постоянно увеличивается.