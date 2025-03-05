В год защитника Отечества и 80-летия победы в Великой Отечественной войне «хорошей инициативой» было бы создать отдельные сорта цветов или садовых растений в честь героев специальной военной операции. Об этом RTVI заявил первый зампред думского комитета по аграрным вопросам Олег Нилов.

«Можно ли нашим садоводам придумать какие-то отдельные сорта [посвященные героям СВО]? Думаю, что это будет услышано. Давайте обратимся к нашим мичуринцам, нашим академикам различных сельхозакадемий. Хорошая инициатива», — считает депутат Госдумы.

Он напомнил о внесенном в нижнюю палату парламента законопроекте, который предполагает бесплатную раздачу участникам СВО земель под строительство частных домов. По словам Нилова, на таких участках в будущем «мичуринцы создадут замечательные сорта “За победу”, “За героев”, “Слава” и так далее».

«И появятся, возможно, и подойдут ко времени вот эти новые сорта различных цветов и фруктовых каких-то там деревьев», — заявил депутат.

Ранее он предложил за счет бесплатной раздачи земель участникам СВО заселить и таким образом защитить десятки тысяч километров пустующих территорий — в том числе на границе с недавно вошедшей в НАТО Финляндией, в Карелии и Ленобласти. Кроме этого, по словам Нилова, следует раздать бойцам и участки леса — «наше богатство, которое, извините, десятками миллионов пропадает, горит, куда-то исчезает».