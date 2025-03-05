Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о бесплатном безочередном предоставлении участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) участникам СВО и семьям погибших бойцов. Об этом RTVI сообщил соавтор инициативы — первый зампред думского комитета по аграрным вопросам, первый замглавы фракции СРЗП Олег Нилов.

По его словам, «сам Бог велел» предоставить бойцам и их семьям «садовый какой-то участок с домом, с садом, с нормальными условиями», чтобы после окончания СВО они могли заняться «благодарным делом — построением сада, большого дома, где может жить многодетная семья, и радоваться, и трудиться, и отдыхать».

«Социальная реабилитация на своем участке, в своем доме — это архиважный вопрос. Плюс трудоустройство, плюс даже небольшой какой-то бизнес, не только аграрный», — рассуждает Нилов.

Кроме того, считает депутат, раздача участков позволит заселить и тем самым защитить пустующие земли по аналогии с программой «Дальневосточный гектар», только для участников СВО.

«У нас огромные просторы нашей земли пустеют, нужно эту землю в том числе защищать. Посмотрите, какие тысячи километров границы с теперь уже членом НАТО Финляндией в Карелии, Ленинградской области, другие территории просто опустошены на многих тысячах, десятках тысяч километров», — отметил Нилов.

В качестве бесплатных участков он предлагает раздавать участникам СВО и лесные массивы — в частности, чтобы их сохранить.

«Давайте отдадим такой долг нашим героям Отечества, предоставим эту землю. Лучше ещё добавим лес бесплатно — наше богатство, которое, извините, десятками миллионов пропадает, горит, куда-то исчезает», — заявил Нилов.

Он напомнил, что эта инициатива вносится в Госдуму не впервые, но до сих пор «аналогичные законы не поддерживались правительством». «И должной аргументации мы не слышали», — считает депутат.

Президент России Владимир Путин еще в 2022 году издал распоряжение, в котором порекомендовал выделять отличившимся участникам СВО бесплатные земельные участки в Подмосковье и Крыму. В 2024 году правительство Крыма объявило, что будет бесплатно раздавать землю на полуострове гражданам, заключившим контракт с Минобороны на его территории.