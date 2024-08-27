Правительство Крыма будет выдавать бесплатные земельные участки в Крыму россиянам, заключившим контракт с Минобороны в военкоматах республики, вне зависимости от их места регистрации и проживания на территории страны. Об этом говорится в официальном телеграм-канале правительства региона.

В правительстве республики отметили, что прежде на земельные участки могли претендовать только прописанные в Крыму участники военной операции. Теперь же в региональный закон № 66/ЗРК-2015 внесли поправки, которые позволят претендовать на дополнительные поощрения иногородним гражданам России.

Как уточнили в правительстве, военнослужащие смогут подать заявку на получение земельного участка на полуострове после заключения контракта в крымских военкоматах или пунктах отбора на территории республики.

Право на получение участка не имеют граждане, которые уже стоят в очереди на земельный участок в органах местного самоуправления, а также те, кто уже получил землю на полуострове за участие в конфликте на Украине.

«Военнослужащие, подпадающие под указанные требования, смогут направлять пакет необходимых документов в орган местного самоуправления по месту нахождения военного комиссариата или пункта отбора на военную службу по контракту», — говорится на сайте регионального правительства.

Обновленный законопроект вступит в силу через десять дней после официального опубликования 27 августа.