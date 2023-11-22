Российские губернаторы вправе ограничивать сферы работы мигрантов у себя в регионах, поскольку отвечают там за обеспечение безопасности, и федеральный центр не должен в это вмешиваться. Так член думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий прокомментировал Инфо24 решение глав некоторых регионов запретить мигрантам работать на транспорте.

По словам депутата, соглашения между Россией и странами СНГ «не определяют профессии, порядок, механизм» работы мигрантов на российской территории, и все вопросы с ними решают конкретные компании, нанимающие их на работу, — причем при этом несут ответственность за своих сотрудников не только «на рабочем месте, но и вне рабочего места», обеспечивая социальные гарантии и безопасность.

«И самое главное, чтобы эти рабочие тоже не нарушали общественный порядок, соблюдали законодательство РФ», — пояснил Водолацкий.

Задача губернаторов, напомнил он, — это обеспечение безопасности на территории их регионов, и это подразумевает в том числе безопасность на дорогах, то есть напрямую касается транспортной сферы, особенно пассажирских перевозок. Мигранты же в этой сфере могут представлять угрозу, признает Водолацкий.

«Приезжающие из других стран не владеют до конца многими вопросами безопасности дорожного движения. А компании транспортные их берут, потому что им можно меньше платить. Поэтому если губернатор принял решение — значит, он считает, что так будет лучше для безопасности жителей той или иной области, края или республики», — рассуждает депутат.

По его словам, Москва не должна вмешиваться в процесс принятия решения по таким вопросам на уровне регионов, поскольку тут «действует разграничение полномочий».

22 ноября стало известно, что губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, согласно которому с 1 января 2024 года находящиеся в регионе иностранцы не смогут работать в сфере пассажирских перевозок — на общественном транспорте, в автобусах, такси и на арендованных легковых автомобилях. Транспортные компании, где сейчас работают мигранты, должны будут уволить их в течение трех месяцев.

Схожие запреты ввели и в других российских регионах. Так, глава Челябинской области Алексей Текслер подписал аналогичный указ в начале ноябре. Документ также вступит в силу с 1 января 202 года. Тульский губернатор Алексей Дюмин запретил иностранцам работать не только на транспорте: введенные им ограничения распространяются также на торговлю и общепит. В Курганской области мигранты с нового года лишатся права водить автобусы и такси, работать в сферах образования, трудоустройства персонала, гостиниц, производства детского питания и диетических пищевых продуктов.