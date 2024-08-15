Депутат Госдумы Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку предполагаемых солдат ВСУ, которые сняли видео с оскорблением пожилого жителя Курской области. Об этом депутат написал в своем телеграм-канале.

«Все те, кто говорил о “надуманном” нацизме на Украине, сейчас должны захлебнуться от собственной глупости», — говорится в посте.

Утром 15 августа военкор «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором предполагаемые солдаты ВСУ снимают поврежденную военную технику и насмехаются над попавшим в кадр пожилым мужчиной.

Автор ролика обращается к пенсионеру, имитируя иностранный акцент, и спрашивает, «как жизнь». Мужчина отвечает, что ему 74 года и что он заблудился пять дней назад. Снимающий перебивает его, называет «русским Иваном» и «русской свиньей», а также предлагает «идти пить водку».

На втором участнике съемки надета каска с эмблемой СС. Shot утверждает, что это житель города Ивано-Франковской области Василий Данилюк.

На кадрах видны дорожный указатель на Белгород и Коренево, ЛЭП и большое синее здание вдали.

«Такое сочетание найти очень легко, это северо-западная окраина Суджи. <…> Эта территория с самого начала вторжения в Курскую область находится под контролем ВСУ», ― пишет эксперт в области цифровых государственных коммуникаций, глава отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви.

Видео было снято 11 августа в селе Заолешенка, а пенсионер из ролика ― местный житель Александр Гусаров, утверждает Mash. По данным канала, у родственники не могут связаться с ним с 6 августа. Предположительно мужчину убили после съемки, добавляет Mash.

Реакция военных блогеров

Корреспондент ВГТРК Андрей Медведев

Теперь можно не объяснять русским солдатам, с кем мы воюем. Почему пришлось воевать. О чем мечтают наши враги и чего хотят.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

История идет по спирали, нацисты снова на русской земле. Болезненная какая-то тяга к культу и символике поверженных империй. Будем лечить.

Бывший нардеп Верховной рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев

Бесы самые настоящие.

Политолог Сергей Марков

Вообще-то такое запугивание мирных людей — это военное преступление. А вот эти трюки с игрой в немецких оккупантов называется «глорификация нацизма» и тоже преступление во всех цивилизованных странах.