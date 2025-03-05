Деятельность крупнейшего в мире производителя игрушек — американской компании Mattel — надо проверить на предмет того, что она поставляет в Россию «деструктивную» продукцию, а на прибыль помогает ВСУ. Об этом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова, сообщив, что обратилась с соответствующим письмом к заместителю министра юстиции.

По словам Лантратовой, она попросила ведомство «посмотреть на то, что делает эта компания, дать оценку ее работе и принять какие-то меры в отношении нее». Депутат напомнила, что Mattel «предложила первую в мире куклу Барби-трансгендера, в 2022 году передала 1 млн долларов на поддержку ВСУ, а в 2023 году — 100% прибыли от продажи новых игрушек».

В прошлом году Лантратова сообщала об этом президенту РФ Владимиру Путину. Он в ответ поддержал разработку новых законодательных инициатив для обеспечения безопасности детей от опасного и деструктивного контента. «Согласен полностью, комментировать даже нечего», — сказал глава государства.

«То есть что происходит: эта компания продает нам чуждые, деструктивные ценности, которые негативно влияют на наших детей, а за эти же деньги воюет против нас», — считает Лантратова.

По ее словам, Россия является для Mattel крупнейшим рынком сбыта продукции, при этом 75% игрушек в стране — импортные, а не отечественные. «Министр промышленности и торговли сказал, что на детских телеканалах практически нет рекламы российских игрушек», — поделилась депутат.

Компания Mattel официально приостановила поставки своей продукции в Россию еще весной 2022 года в связи с началом специальной военной операции на Украине, однако выпускаемые ею игрушки попадают на российский рынок по схеме параллельного импорта.

Западная индустрия «демонизировала» игрушки, считает Лантратова. Она напомнила, что в 1990-х годах игрушки тоже делились на «добрые и негативные», но «добро всегда побеждало зло».

«Со временем происходит демонизация игрушек. Сначала образ доброго, положительного героя стал меркнуть. На смену ему приходят такие герои как Шрек, корпорация монстров — позитивные вроде герои, но обязательно с внутренними и внешними изъянами», — пояснила депутат.

В качестве примера она привела игрушку Хаги Ваги — персонажа популярной хоррор-игры Poppy Playtime.

«Ко мне обратились родители из одной школы с такой проблемой: у детей энурез, болезнь. <…> Всему классу на какой-то праздник подарили игрушку Хаги Ваги. Психологи выяснили, что на ночь дети эту игрушку кладут в разные коробки, ящики или шкафы, потому что есть игра, в которой Хаги Ваги ночью оживает и убивает детей. У детей страх и стресс. И когда специалисты изъяли все эти игрушки, через какое-то время болезнь прошла», — рассказала Лантратова.

Хаги Ваги, по ее словам, — это лишь одна из многочисленных продаваемых в России импортных игрушек-монстров, от которых надо защищать детей. В 2022 году эту игрушку проверяло Роскачество на предмет вреда, который она может причинять детской психике.

«У нас продается огромное количество игрушек-монстров, игрушки в гробах, игрушки-монстры в гробах для девочек и мальчиков. <…> У ребенка стирается грань между жизнью и смертью, он начинает думать, что жизнь после смерти есть, но не в духовном плане, а совершенно по-другому. А потом мы удивляемся количеству суицидов», — рассуждает депутат.

В качестве решения проблемы, помимо проверки Mattel Минюстом, Лантратова предложила российским регионам активно поддержать организованный Минпромторгом конкурс отечественной игрушки. Кроме того, добавила депутат, необходимо возродить советский Институт игрушки, который занимался экспертизой материалов, психологической экспертизой и разработкой моделей новых игрушек.