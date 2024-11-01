Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горячева обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить информацию о том, что коуч по йоге Имрам Мусаханов предположительно склонял несовершеннолетних к сексу. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на копию заявления депутата.

Горячева обратила внимание на появившуюся в СМИ информацию о том, что называющий себя духовным просветителем Мусаханов под видом проведения мастер-классов якобы насиловал девушек и склонял их к половому акту.

«Согласно заявлениям жертв, для принуждения к половым актам Мусаханов Имрам пользовался их доверием, уязвимой психикой и отсутствием опыта. Одной из девочек на момент знакомства с указанным гражданином было 15 лет», — говорится в обращении Горячевой.

Она попросила главу СК проверить коуча по статьям Уголовного кодекса «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Понуждение к действиям сексуального характера».

Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что глава ведомства уже обратил внимание на эту историю и затребовал от руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю доклад о проверке информации. По данным ведомства, ранее в региональное управление СКР уже проводило процессуальную проверку по факту насилия над несовершеннолетними.

Кто такой Имрам Мусаханов Крийя

Ранее издание «Осторожно, новости» выпустило материал о противоправной деятельности 56-летнего автора мастер-классов по духовному саморазвитию Имрама Крийи (Мусаханова). Бывшие ученицы мастера рассказали, как подвергались сексуализированному насилию с его стороны. Они заявили, что мужчина воспользовался их «доверием, уязвимой психикой и отсутствием опыта». Многие из них решились поделиться своими историями спустя годы.

Журналист Ксения Собчак отметила, что все это время пострадавшие не молчали, а пытались сообщить о домогательствах, в том числе и в правоохранительные органы.

«Девушки писали отзывы, обращались в полицию — только отзывы чудом исчезали со всех сайтов, а заявления лежали в столе», — утверждает журналист.

Как выяснила редакция «Осторожно, новости», Имран родом из города Ессентуки и свое первое образование получил в строительном техникуме. Позже он увлекся психологией и духовными практиками, а после поездки в Индию стал называть себя «монахом» и читать лекции — сначала в Ставропольском крае, а затем и по всей стране. По информации издания, у коуча есть жена и дочь.