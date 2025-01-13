Законопроект о Фонде социальной справедливости внесла в Госдуму депутат фракции КПРФ Анжелика Глазкова, передает корреспондент RTVI.

Законопроект направлен на «справедливое распределение» среди граждан России части средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе природной ренты от экспорта нефти и газа.

Глазкова предлагает основать Фонд социальной справедливости с января 2026 года. Предполагается, что в капитал Фонда каждый календарный год направляется не менее 15% средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Право на выплаты из фонда будут иметь граждане России с общим трудовым и/или страховым стажем не менее 15 лет, следует из текста законопроекта. Средства предлагается начислять на счета граждан в рублях.

Согласно инициативе, фонд будет иметь право инвестировать находящиеся под его управлением средства только в государственные ценные бумаги и акции компаний с преобладающим государственным участием (50% плюс одна акция).

Особо оговаривается, что инвестирование средств Фонда в государственные ценные бумаги и акции предприятий стран-членов НАТО запрещается. Также запрещается инвестирование средств Фонда в государственные ценные бумаги и акции предприятий государств, которые вводили санкции антироссийские в течение пяти лет до даты принятия решения об инвестировании. Не допускается инвестирование средств Фонда в государственные ценные бумаги и акции предприятий стран, против которых введены и действуют санкции со стороны России.

Внесенный в Госдуму законопроект «предполагает добиться такого состояния, при котором каждый житель Российской Федерации, внесший трудовой вклад в развитие страны, имеющий трудовой стаж не менее 15 лет, имел бы право на получение дохода от продажи полезных ископаемых за границу», отмечается в сопроводительных материалах к документу.