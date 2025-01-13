Законопроект о Фонде социальной справедливости внесла в Госдуму депутат фракции КПРФ Анжелика Глазкова, передает корреспондент RTVI.
Законопроект направлен на «справедливое распределение» среди граждан России части средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе природной ренты от экспорта нефти и газа.
Глазкова предлагает основать Фонд социальной справедливости с января 2026 года. Предполагается, что в капитал Фонда каждый календарный год направляется не менее 15% средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Право на выплаты из фонда будут иметь граждане России с общим трудовым и/или страховым стажем не менее 15 лет, следует из текста законопроекта. Средства предлагается начислять на счета граждан в рублях.
Согласно инициативе, фонд будет иметь право инвестировать находящиеся под его управлением средства только в государственные ценные бумаги и акции компаний с преобладающим государственным участием (50% плюс одна акция).
Особо оговаривается, что инвестирование средств Фонда в государственные ценные бумаги и акции предприятий стран-членов НАТО запрещается. Также запрещается инвестирование средств Фонда в государственные ценные бумаги и акции предприятий государств, которые вводили санкции антироссийские в течение пяти лет до даты принятия решения об инвестировании. Не допускается инвестирование средств Фонда в государственные ценные бумаги и акции предприятий стран, против которых введены и действуют санкции со стороны России.
Внесенный в Госдуму законопроект «предполагает добиться такого состояния, при котором каждый житель Российской Федерации, внесший трудовой вклад в развитие страны, имеющий трудовой стаж не менее 15 лет, имел бы право на получение дохода от продажи полезных ископаемых за границу», отмечается в сопроводительных материалах к документу.
Законопроект учитывает «международный опыт в данной сфере», говорится в сопроводительных материалах. Например, в штате Аляска (США) начиная с 1976 года в качестве государственной корпорации действует Постоянный фонд Аляски. Он распределяет на личные счета жителей штата 25% доходов от продажи нефти. По состоянию на 2015 год под управлением фонда находилось более $53 млрд (в то время как первоначальный капитал на дату основания фона оставлял примерно $734 тыс.). В 2019 году капитал фонда превысил $64 млрд, и из его средств каждому жителю штата Аляска было выплачено в этом году примерно $1,6 тыс.
Аналогичный государственный фонд был основан в Норвегии в 2006 году с целью инвестирования средств от продажи нефти и газа с целью последующего использования для социальных выплат подданным страны. Фонд управляет средствами, сумма которых превышает $1,7 трлн (август 2024 года). Этот фонд в настоящее время является крупнейшим инвестором на европейском рынке, говорится в сопроводительных документах.