Депутаты Госдумы от ЛДПР призвали бюджетные организации отказаться от «корзин с подарками» на Новый год, а сэкономленные деньги перечислить на поддержку бойцов СВО. Об этом RTVI заявил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

По его словам, следует перестать тратить «бюджетные средства любого уровня на поздравительные телеграммы, письма, открытки, приобретение всяких корзин с подарками». Депутат считает, что будет вполне «достаточно поздравления руководителя на официальном сайте».

«В масштабах страны это большая экономия почтовых расходов, полиграфических расходов. Кроме этого, к Новому году приобретаются разного рода дорогие подарки, сувенирная продукция и елочные игрушки. И все за бюджетные деньги. Предлагаем все средства сэкономленные направить на решение социально важных вопросов», — сказал Нилов.

Он добавил, что чиновники «даже не читают» новогодние поздравительные телеграммы, а в масштабах России «это огромные затраты». Депутат напомнил, что в ближайшее время начнется предновогодняя пора и «понесут подарки из министерств, из ведомств, из различных учреждений».

«Корзины, продукты, сувенирная продукция, картины, календари — это все требует больших вложений. <…> Если есть лишние средства, то потратьте их на помощь тем, кто нуждается. Есть специальные организации, фонды, которые собирают деньги для помощи больным детям. Есть фонды, которые оказывают помощь бойцам СВО, <…> собирают и помогают нашим инвалидам, <…> помогают членам семей участников СВО, сиротам. Давайте эффективно тратить деньги», — призвал парламентарий.

Недавно интернет-издание «Люди Байкала» сообщило, что в Иркутской области учителей и воспитателей оставили без премий, перечислив выделенные на их поощрение средства в помощь бойцам СВО. В пресс-службе главы региона RTVI заявили, что эта информация не соответствует действительности.

В 2023 году глава Дагестана Сергей Меликов призывал республиканских чиновников пожертвовать своим дневным заработком ради нужд подшефного региону Михайловского района Запорожской области. В заявлении его администрации говорилось, что собранные средства станут «дополнительным источником финансирования для восстановления разрушенной инфраструктуры и гуманитарной помощи жителям подшефного района», население которого составляют преимущественно пожилые люди.