Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова с предложением закрепить в законодательстве обязанность владельцев магазинов организовывать социальные полки для бесплатной передачи продуктов нуждающимся — фудшеринга. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Миронова, необходимо отметил определить перечень разрешенных продуктов, а также прописать критерии их качества. Он также предложил ввести упрощенную систему налогообложения для предпринимателей, которые участвуют в фудшеринге, с организацией контроля за их деятельностью. Для эффективного распределения продуктов нужно развивать и соответствующую инфраструктуру, сказал председатель СРЗП.

Миронов пояснил, что в России в последние годы актуальна проблема нерационального использования продовольствия с истекающим сроком годности. По его словам, самый большой объем так называемых пищевых отходов приходится на товары первой необходимости — хлеб, молочные продукты, овощи. При этом продукты на свалку отправляют не только торговые сети, но и небольшие продовольственные магазины, отметил депутат.

Миронов добавил, что во время новогодних праздников проблема утилизации нераспроданных продуктов традиционно обостряется: магазины завозят товаров с большими излишками, распродать не успевают и к концу праздников выбрасывают их.

Председатель СРЗП считает, что предложенные меры позволят сократить количество отходов и сделать продукты доступными для нуждающихся граждан.