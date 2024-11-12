Чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце декабря, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов предложил сделать 28 декабря выходным днем. Соответствующее обращение парламентарий направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко, сообщается в телеграм-канале фракции.

«Это создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма», — пояснил автор идеи.

Наумов также выразил уверенность в том, что последняя трудовая неделя в году не должна быть перегруженной.

«На мой взгляд, последняя трудовая неделя в году не должна быть перегруженной. Я предлагаю 28-го, в субботу, на региональном уровне в зависимости от особенностей экономики принять решение о выходном дне», — говорится в тексте обращения.

По словам депутата, ничто не мешает руководителям так организовать работу в течение последней недели, чтобы за пять дней сделать то, что планируется сделать за шесть.

«Безусловно, есть сферы, где дополнительные рабочие дни — необходимость, например, пищевая промышленность. При этом такую работу нужно финансово поощрять, не ограничивать возможности людей на основном месте дополнительно заработать», — отметил Наумов.

Он также предположил, что школы, университеты в этот день могут поставить промежуточные экзамены.

«Надо создавать возможности, чтобы люди отдохнули от завершения года и встречали Новый 2025-й год!» — отметил Наумов

Депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с «Инфо 24» пояснил, что идея сократить шестидневную неделю не проработана. По его словам, новогодние праздники сами по себе «достаточно сбалансированы» — с одной стороны, довольно длительные, а с другой — «все-таки не такие большие, чтобы прервать производственные циклы».

«Возникает ситуация производственных циклов, когда долгий простой в целом не дает производству возможности потом восстановиться в полном объеме. Поэтому я бы не считал, что надо расширять продолжительность новогодних праздников в сравнении с тем, что уже существует. А так — понятно, что отдыхать всегда лучше, чем не отдыхать», — пояснил он.

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) назвал главной причиной «хоровода идей о переносах, отменах и дополнительных выходных» то, что в законодательстве не было зафиксировано решение, закрепляющее выходные с 31 декабря по 7 января.

«У кабмина, как и у региональных правительств нет полномочий на введение всеобщего выходного. Они могут обеспечить его только для своих непосредственных подчинённых и подведомственных учреждений. Всех остальных это решение не коснется», — пояснил он.

Нилов добавил, что есть также возможность принять соответствующий закон на уровне субъекта и объявить дополнительный нерабочий день, однако в таком случае «в одних регионах будут отдыхать, а в других — трудиться».

Депутат также отметил, что считает возможным для обсуждения вариант с перетасовкой выходных «раньше-позже» в рамках дискуссии о новогодних праздниках.

В мае Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. В июне Котяков заявил, что министерство не выступает за утверждение шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе.