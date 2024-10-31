Призывая жителей Армении использовать слово «бренди» для обозначения армянского коньяка даже в семейном быту, премьер-министр республики Никол Пашинян «сделал шаг навстречу своим французским хозяевам», тем самым «отказываясь от национальной идентичности ради европейского выбора». Об этом RTVI заявил зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин.

По его словам, аналогичным образом до Пашиняна поступали некоторые украинские руководители.

«Почему он выбрал слово “бренди”, а не, например, слово “помои”? Ну потому, что армянский коньяк больше похож на бренди. Это общепризнанное в мире обозначение коньячных напитков не из французского региона Коньяк», — пояснил депутат Госдумы.

При этом сам Делягин считает более правильным называть армянский коньяк «армянским чаем», потому что в таком случае, как он считает, «все бы прекрасно понимали, о чем идет речь».

«Есть чай азербайджанский, а есть чай армянский. Мне кажется, это было бы хорошим выходом из ситуации, но такой выход требует наличия минимального чувства юмора», — добавил парламентарий.

Вопрос о наименовании армянского коньяка Пашинян поднял 31 октября на заседании правительства республики. Он напомнил министрам, что изначально Коньяк — это название французского региона, а не напитка, который сейчас является нематериальной ценностью Франции. Поэтому, продолжил глава кабмина, несмотря на столетнюю традицию печатать название «коньяк» на этикетках армянского напитка, теперь его использовать нельзя.

«Присвоение чужой нематериальной ценности — это несолидно. <…> Если не получается придумать новое название, значит, надо подумать что-то вокруг названия “бренди”», — заявил Пашинян, добавив, что жителям Армении нельзя упоминать «армянский коньяк» даже в семейном кругу.

При этом на российский рынок «бренди» армянского производства по-прежнему продолжает поставляться с торговым наименованием «коньяк». Летом 2024 года выяснилось, что почти 90% этих напитков небезопасны.

В 2017 году Армения и Евросоюз подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве, в соответствии с которым армянские производители получили право в течение еще 25 лет экспортировать свою продукцию под наименованием «армянский коньяк», чтобы потом полностью от него отказаться. Однако в 2021 году армянское правительство в превентивном порядке одобрило соглашение, в соответствии с которым национальные производители отказались использовать слово «коньяк» в наименовании своей продукции. Взамен республика получила от Евросоюза 3 млн евро финансовой помощи.