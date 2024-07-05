В Госдуму 5 июля будет внесен законопроект, который предполагает повышение штрафов для авиадебоширов. Об этом сообщил RTVI автор поправок — депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Нынешние штрафы в 500 — 1 тыс. руб. — это несерьезно, в пятницу будет внесен законопроект о повышении штрафов для авиадебоширов до 12 тыс. руб.», — заявил Нилов.

Предлагаемые законопроектом поправки в КоАП предусматривают штраф за курение на борту самолета в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна — от 8 тыс. до 12 тыс. руб., за мелкое хулиганство на борту самолета — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., за нахождение на борту воздушного судна в состоянии опьянения — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Сейчас штраф за курение в самолете, мелкое хулиганство, а также нахождение в состоянии опьянения составляет от 500 руб. до 1 тыс. руб., за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна — от 2 тыс. до 5 тыс. руб.

«Граждане обратили внимание на то, что существующие штрафы крайне маленькие и не соответствуют общественной опасности, которую представляют авиадебоширы. При этом надо иметь в виду, что одновременно со штрафом действует такая мера, как включение в «черные списки»», — сказал Нилов.

Во многих странах за нарушение на борту воздушного судна действует жесткое наказание, добавил депутат. Так, например, в Британии за мелкое хулиганство на борту можно получить штраф до 5 тыс. фунтов, а за курение на борту и непотушенный окурок могут приговорить к нескольким годам лишения свободы, квалифицировав как попытку теракта, добавил парламентарий.