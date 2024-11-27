К сохранению семей при разводах стоит привлечь не только психологов, но и священнослужителей, рассказал «Ленте.ру» зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Виталий Милонов.

Депутат также предложил принять закон о квалификации психологической помощи.

Группа депутатов и сенаторов во главе с Анной Кузнецовой ранее внесла в нижнюю палату парламента законопроект об обязательной консультации психолога при разводе. В документе говорится о парах с общими несовершеннолетними детьми, а также о тех случаях, когда один из супругов выступает против развода.

По словам Милонова, сегодня в России нет особого порядка осмысления решения о разводе, если оно влечет за собой ухудшение прав несовершеннолетних

«Если люди решили разбежаться, у кого-то что-то засвербело, принимая решение, важно понимать, что счастье и благополучие детей гораздо более важно, чем сиюминутное такое увлечение. Это крайне важно. Самый главный фактор — что есть время «на подумать», что решение неэмоциональное будет, и пускай специалисты попробуют проговорить какие-то проблемы», — пояснил депутат.

Он также отметил, что не идеализирует психологов.

«У нас квалифицированных психологов не так много, с этим беда. Я бы здесь еще, кроме психологов, предложил бы привлечь священнослужителей, потому что в определенных вещах священнослужитель может гораздо больше, чем психолог, применительно к сохранению семьи», — сказал Милонов.

Кроме того, по его словам, в дальнейшем необходимо принимать закон о квалификации психологической помощи, так как вмешательство психологов без должного образования может быть, наоборот, вредным.