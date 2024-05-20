Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) предложил фактически приравнять так называемые диаспоры к иноагентам. Это следует из разработанной им новой редакции закона о национальных культурных автономиях, рассказал он RTVI.

«Я предлагаю ввести запрет иностранного финансирования национально-этнических объединений. А в случае взаимодействия объединений, относящихся к этническим общностям, имеющим за рубежом России свои государства, с иностранными гражданами и организациями предполагается отнесение их к иноагентам», — сказал Матвеев.

При этом законопроект не предполагает ликвидацию диаспор. «Понятие «диаспора» в законодательстве отсутствует. Поэтому нельзя юридически ликвидировать то, что юридически не существует», — пояснил Матвеев.

По данным депутата, в России численность национальностей, которые имеют за пределами России свои национальные государства, стала резко увеличиваться, а параллельно с этим процессом пошел процесс использования национальных культурных автономий как юридической формы для оформления мигрантских структур.

«Мне читатели присылали много объявлений, например, в Москве о создании культурных автономий, допустим, таджикских и так далее. Шел процесс использования существующей юридической формулировки как конструкции для создания фактически сети таких структур. Я этот процесс вижу, и мне кажется, он носит в перспективе деструктивный характер для России», — убежден Матвеев.

Он также обратил внимание на то, что сейчас в качестве основного направления деятельности национальных культурных автономий прописано содействие адаптации мигрантов. «То есть действующая норма изначально написана под интересы иностранных государств, я считаю, что это должно быть исключительно полномочием МВД и госорганов», — настаивает Матвеев.

Кроме того, подчеркнул депутат, в действующем законе о национальных культурных автономиях прописано, что национальная культурная автономия может быть только у национального меньшинства.

«То есть русским запрещено в рамках этого закона создавать национальные культурные автономии. И при этом именно у национальных культурных автономий в соответствии с действующим законодательством есть право вхождения в существующие при органах власти различные консультационные советы по выработке национальной политики. И что получается? В Центральной России, в одном регионе — не буду его называть, русских — 96%. При губернаторе существует совет по национальной политике, который состоит исключительно из представителей этого региона, который относится вот этим четырем процентам», — заявил Матвеев, подчеркнув, что не должно быть дискриминации по отношению к большинству.

Законопроект предполагает ликвидацию «автономий» и перерегистрацию всех в национально-культурные «объединения». В одном муниципалитете, регионе, на федеральном уровне может быть не более одного объединения одной этнической общности, пояснил депутат. Проект также ограничивает их деятельность вопросами языка и культуры, вводит запрет вмешательства в деятельность органов госвласти и местного самоуправления.

Документ пока готовится, ожидается, что к концу месяца он будет внесен в Госдуму, отметил Матвеев.