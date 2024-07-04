В Госдуму 4 июля будет внесен законопроект, которым предлагается существенно сократить стоимость эвакуации автомобиля на штрафстоянку за нарушение ПДД. Об этом сообщил RTVI автор поправок — депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Предлагается ограничить стоимость перемещения и хранения транспортного средства «размером, не превышающем 20% величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на дату совершения административного правонарушения», следует из текста законопроекта.

Сейчас возмещение расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства возлагается на лицо, совершившее административное правонарушение, причем цену эвакуации устанавливают регионы, заявил RTVI Нилов.

«Но, на мой взгляд, порой эта стоимость превышает стоимость коммерческой эвакуации — например, в случае неисправности ТС на дороге, что вызывает определенные вопросы. Не надо забывать, что у нас МРОТ на уровне около 20 тыс. руб. сегодня, а прожиточный минимум еще меньше. Когда стоимость эвакуации до штрафстоянки достигает половины или даже 70% прожиточного минимума, это, конечно, ненормально», — подчеркнул депутат.

Он обратил внимание на то, что эвакуация автомобиля на штрафстоянку является обеспечительной мерой, а не штрафом. «И при наличии стольких запрещающих парковку знаков, что попасть в неприятную историю, а потом лишиться половины своей зарплаты или всей пенсии довольно легко, а это ненормально, поэтому и предлагается разумное ограничение», — пояснил Нилов.

Тарифы на эвакуацию и пребывание на штрафстоянки, например, в Москве запредельно высокие, где-то в районе 12 тыс. руб., и это бизнес, людям эвакуация порой не по карману, это факт, заявил RTVI вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Автор поправок предлагает на имеющиеся полномочия регионов по установлению стоимости эвакуации на штрафстоянку установить сверху предельную «шапочку», это правильный подход, причем учитывается разница в доходах граждан и в размере прожиточного минимума в разных регионах — у нас все субъекты очень разные в стране», — отметил Шапарин.

Однако он полагает, что законопроект не будет принят Госдумой. «Принято это, безусловно, не будет, потому что здесь слишком многие сразу будут против, и прежде всего мэрия города Москвы, которая нынешнюю всю эту катавасию по всей стране с эвакуацией и платными парковками изобрела и тщательно ее защищает», — подчеркнул эксперт.