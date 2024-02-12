Группа депутатов Госдумы 12 февраля внесли законопроект, предлагающий признавать нежелательными в России организации, учредителями или участниками которых выступают зарубежные государственные органы. Об этом сообщил председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Текст законопроекта размещен в базе данных нижней палаты.

«Для нас абсолютно неважно, кто за рубежом учредил организацию, которая гадит нашей стране и работает на разрушение России. Если ее деятельность представляет угрозу для нашей безопасности, обороноспособности, по нашему мнению, она также может быть объявлена нежелательной», — заявил Пискарев в своем телеграм-канале.

Согласно поправкам, нежелательной в России может быть признана «деятельность не входящей в структуру органов государственной власти иностранного государства иностранной или международной организации, учредителем (участником) которой являются государственные органы иностранного государства».

Пискарев отмечал, что сейчас законодательство не позволяет признавать деятельность таких структур нежелательной: этот правовой механизм распространяется лишь на неправительственные иностранные организации.

Внесенный документ не касается международных межправительственных организаций, членом которых является Россия. Поправки предполагают запрет на въезд в Россию иностранцам ― членам нежелательных организаций с государственным участием.

Законопроект разработан для «минимизации деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества», говорится пояснительной записке.

По словам Пискарева, речь идет об организациях, которые участвуют в разработке санкций, блокировании инвестиционных проектов, «подготовке агентов влияния», вмешательстве в выборы, разжигании национальной розни и другой деятельности, «представляющей угрозу безопасности» России.