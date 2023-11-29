Депутаты от Краснодарского края внесли в Госдуму законопроект, который разрешает распространение рекламы производителей алкоголя. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на заместителя председателя комитета ГД по экономической политике Сергея Алтухова.

Авторы проекта считают, что инициатива поможет повысить узнаваемость российских вин и повлияет на развитие агротуризма и гастрокультуры. Соответствующие поправки планируют внести в закон «О рекламе».

Сведения о производителях винных напитков предлагается размещать на рекламных конструкциях, при этом указывать конкретные торговые марки алкогольных напитков и изображения бутылок по-прежнему будет запрещено. Кроме того, авторы инициативы отмечают, что законопроект будет распространяться только на те регионы, где расположены заводы.

«Считаем важным поддержать эти инвестиции рекламой винодельческой культуры, привлечь туристов к изучению специфики технологий производства и уникальных виноградо-винодельческих терруаров. Хочу отметить, что рекламировать марки и узнаваемые очертания бутылок будет по-прежнему нельзя, но появится возможность получать наглядную информацию об уникальных локальных винодельнях и энотуристических маршрутах», — объяснил Алтухов.

Источник NEWS.ru добавил, что вопрос о возврате рекламы производителей алкоголя поднимался и на одной из недавних винных выставок в Москве. Там, по словам собеседника издания, журналисты напрямую обратились к присутствующему на мероприятии Алтухову и другим законодателям с просьбой вернуть рекламу вина на телевидение.