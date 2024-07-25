Депутат Госдумы Олег Нилов предложил российским спортсменам, согласившимся принять участие в Олимпийских играх в Париже, отказаться от имени и фамилии и выступать только под номером. Об этом парламентарий сказал в разговоре с корреспондентом RTVI, отвечая на вопрос о том, будет ли он болеть за атлетов из России, выступающих под нейтральным флагом.

«За безликих, без флага, без имени… На самом деле я бы предложил этим спортсменам нашим участвовать в том числе под номером. Ну почему они готовы отказаться от Родины, от флага, от гимна? Пусть откажутся тогда от своей фамилии, имени! И [пусть используют] номер 07 — это Россия, номер региона, допустим, 78 — если есть петербуржцы и т. д. И пусть участвуют в таком виде, если у них есть потребность», — предложил Нилов.

По словам депутата, он не осуждает спортсменов, решивших участвовать в Олимпийских играх, однако не может пожелать им «божьей помощи» и сказать: «С Богом!»

«Это не соревнования, где есть что-то святое. Это просто гонка за долларом, за деньгами, за каким-то престижем, амбициями, за спонсорскими предложениями. Это то же самое, что на бирже болеть за чьи-то ставки. Это мне абсолютно не интересно», — сказал Нилов.

На Олимпиаде в Париже выступят 15 российских спортсменов. Все они будут принимать участие в нейтральном статусе, что подразумевает запрет на демонстрацию любых символов и цветов, указывающих на принадлежность к той или иной стране. Российские спортсмены будут участвовать в Играх только в пяти дисциплинах: теннис, плавание, велогонки, гребля и прыжки на батуте.

О нейтральном статусе спортсменов в беседе с «Лентой.ру» высказалась олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она выразила уверенность, что российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом после появления возможности для мирных переговоров и завершения боевых действий на Украине.

«Если ситуация на Украине будет доведена до мирных переговоров, о чем чаще стали говорить мировые политики, то понятно, что практически сразу после этого мы вернемся с флагом и с гимном. Я не могу прогнозировать, что будет с мирным соглашением, но от этого зависит возвращение наших спортсменов с полным доступом и со всеми атрибутами российской государственности к соревнованиям», — заявила Журова.