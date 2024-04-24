В Госдуму внесут законопроект, который увеличивает срок лишения свободы за диверсионные преступления до 35 лет. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»), передает корреспондент RTVI.

Законопроектом будут внесены изменения в Уголовный кодекс. По диверсионным преступлениям (ст. 281-281.3 УК РФ) ответственность будет увеличена с нынешних 30 до 35 лет.

Поправки также усиливают ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Максимальные санкции повысятся с нынешних двух лет до пяти лет лишения свободы.

«Поправки важны для усиления безопасности в условиях проведения спецоперации и возросшей диверсионной активности врага», — сказал Пискарев.

Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время, отметил парламентарий.

Он уточнил, что законопроект получил положительный отзыв правительства, который требуется регламентом для внесения в Госдуму.