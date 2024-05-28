В России могут ввести наказание за незаконное использование изображения, голоса и биометрических данных граждан. Законопроект с поправками в статьи Уголовного кодекса России («Клевета», «Кража», «Мошенничество», «Вымогательство», «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») в Госдуму на этой неделе внесет председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишут «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что развитие компьютерных технологий привело к расширению возможностей создания видео- и аудиоматериалов, которые воссоздают несуществующие события и используются для обмана людей. Депутаты также указывают, что новые технологии могут воспроизводить и другие персональные данные, поэтому законопроект предлагает ввести в статьи уголовного кодекса России дополнительный квалифицирующий признак — «совершение преступления с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) и биометрических данных».

Виновным в зависимости от статьи будет грозить штраф до 1,5 млн рублей или в размере иного дохода за период до 2 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет, сказано в документе.

«Мы предлагаем ввести более серьезную ответственность по ряду уголовных статей за использование этой технологии. То, что она активно используется, уже было доказано на встрече с президентом в конце прошлого года на прямой линии», — сказал в разговоре с «Известиями» Нилов.

Во время прямой линии с президентом в декабре 2023 года один из вопросов был задан при помощи сгенерированного видео и deepfake-двойника президента России Владимира Путина. «Путин» спросил Путина о том, правда ли у него много двойников. Президент ответил, что «это его первый».

По словам первого зампреда комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Ющенко (КПРФ), если дипфейк используется в противоправных деяниях, это должно попадать под уголовную ответственность. Другой зампред того же комитета Олег Матвейчев («Единая Россия») сказал «Известиям», что само понятие «дипфейк» пока не внесено в законодательство.

«Мы внимательно изучим этот документ, но у меня сомнения в том, что мы его поддержим. У нас пока не разработана терминология», — добавил он.

Законопроект, впрочем, может быть достаточно актуальным и позволит в будущем «остудить пыл» злоумышленников, использующих современные технологии в корыстных целях, считает руководитель направления «Разрешение IT&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. По его мнению, расширение статей УК РФ позволит правоохранительным органам активнее привлекать виновных к ответственности.

В начале апреля издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на подсчеты платформы Sumsub писало, что мошенники стали гораздо активнее использовать дипфейки в сфере финансовых технологий. По данным WSJ, число таких инцидентов в мире выросло почти на 700%. Первыми подверглись атакам банки и финансовые организации — теперь им приходится заниматься внедрением нового программного обеспечения для лучшей идентификации клиентов.

По словам директора по информационным технологиям New York Life Билла Кэссиди, звонки от мошенников людям поступали всегда, но способность искусственного интеллекта с высокой точностью имитировать голос человека создает новые риски.