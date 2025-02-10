В Госдуму сегодня внесут законопроект о перерасчете с августа 2025 года пенсий работающим пенсионерам. Документ разработали депутаты во главе с председателем комитета по труду и соцполитике Ярославом Ниловым.

«Сейчас максимальный перерасчет для работающего пенсионера — это 3 балла. То есть 3 умножаем на 145,69 рублей — “стоимость” коэффициента — и получаем 437,07 рублей. Вот максимальная прибавка сегодня, сколько бы пенсионеры ни зарабатывали. С принятием закона максимальная прибавка могла бы быть, соответственно, 10 [баллов]. Умножить это на стоимость балла — получается примерно 1456 рублей», — пояснил Нилов RTVI.

Законопроект убирает искусственные ограничения, отметил депутат.

«Работающий пенсионер может заработать и пенсионные 3 балла. Но те, кто зарабатывает 4, 5, 6 — до максимальных 10, у них пенсия будет увеличиваться в зависимости от количества заработанных баллов», — добавил Нилов.

По действующим с 1 января 2015 года правилам перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, который проводится для работающих пенсионеров ежегодно с 1 августа, увеличивает выплату максимум на 3 балла за год. В то же время при формировании страховой пенсии максимальное количество годовых пенсионных коэффициентов (или так называемых «пенсионных баллов») составляет 10 баллов.

При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для тех сотрудников, которые не достигли этого возраста, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

С 1 августа 2024 года размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров увеличился максимум на 399 рублей 15 копеек.