Новый президент США Дональд Трамп может выдвинуть ультиматум России, заявил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов в специальном интервью RTVI. По его мнению, геополитическое положение России ухудшится с возвращением Трампа в Белый дом.

«Я предвижу, скажем так, вплоть до ультиматума Российской Федерации на замораживание конфликта. Я ничего хорошего не жду <…> Предъявит [ультиматум] России под видом того, чтобы прекратить этот конфликт. Но американский ВПК-то раскочегарен. Он откажется от тех прибылей, которые он получает благодаря раскрутке военно-промышленного комплекса?» — сказал Обухов.

России «не удалось быстро завершить этот конфликт в свою пользу», и «дальнейшая затяжка» создает много различных вариантов, «не всегда хороших» для Москвы, рассуждает депутат. «Я смотрю весьма пессимистично», — отметил Обухов.

При этом депутат выразил надежду, что российская сторона не поддастся на ультиматум Трампа.

В целом, по мнению Обухова, Трамп во внешней политике будет действовать жестче, чем его предшественник Джо Байден, «напролом». «Я предвижу, скажем так, ухудшение положения нашего геополитического от прихода Трампа», — сказал он.

Обухов также считает, что Европа станет еще больше подчинена США.

«Я думаю, сейчас будет Трамп гнуть Европу. У него чисто бизнес-подход, и ключевое для него — интересы нефтегазовые и ВПК Соединенных Штатов (если взять еще [Илона] Маска, то части технологических гигантов). Нагибать будут дальше и в хвост и в гриву старушку Европу», — заявил член КПРФ.

Дональд Трамп победил на выборах президента США, состоявшихся 5 ноября.

6 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советники Трампа предложили ему несколько вариантов решения российско-украинского конфликта. Один из них — создание на Украине демилитаризованной зоны шириной 1,3 тыс. км, а также помощь Киеву в обмен на отказ вступать в НАТО в течение минимум 20 лет.

Ранее Трамп утверждал, что смог бы прекратить конфликт на Украине «за 24 часа». Для этого политик, по его словам, встретился бы с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «У них обоих есть слабости, и у них обоих есть сильные стороны», — говорил Трамп.