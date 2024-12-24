Ввод войск стран Евросоюза в зону российско-украинского конфликта приведет к эскалации напряженности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Таким образом парламентарий прокомментировал желание президента Франции Эммануэля Макрона разместить миротворцев из ЕС на Украине.

По мнению Швыткина, страны, руководители которых выступают в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), не могут быть гарантами безопасности на Украине.

«Говорить об их размещении преждевременно. Я выступаю против этого размещения, считая, что это приведет к дальнейшей эскалации напряженности», — сказал депутат.

Швыткин считает, что план Макрона исходит из того, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России на всей линии фронта ведут активные наступательные действия, поэтому чтобы «хоть как-то» стабилизировать ситуацию звучат подобные заявления.

Американское издание Foreign Policy 24 декабря написало, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил на постоянной основе разместить европейские миротворческие силы на Украине уже в 2025 году. Для этого потребуется минимум пять бригад, то есть 25-30 тысяч солдат, или 75-90 тысяч с учетом ротации.

При этом многие страны Европы, например Польша и Германия, не поддерживают Макрона, говорится в публикации. В то же время в материале сказано, что пока линия фронта не стабилизирована, дискуссии о размещении европейских войск «носят чисто теоретический характер».