B последнее время в социальных сетях получил широкое распространение видеоролик, который «побуждает детей к выполнению потенциально травмоопасных упражнений». Об этом говорится в письме главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной главе Минпросвещения Сергею Кравцову (копия есть в распоряжении RTVI).

«Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства выражает обеспокоенность в связи с новыми опасными увлечениями среди совершеннолетних, особенно школьников, которые могут негативно сказаться на их физическом здоровье», — говорится в обращении.

Останина сослалась на данные СМИ, согласно которым речь идет о тренде, в рамках которого дети пытаются воспроизвести трюки, подбрасывая друг друга на руках и тем самым имитируя полет супергероя. Как отметила депутат, отсутствие необходимой физической подготовки и знаний безопасности приводит к серьезным травмам — зафиксированы случаи сломанных копчиков у школьников из Москвы и Краснодара.

Глава думского комитета предложила Кравцову проинформировать родителей и школьников об угрозах, которые несет в себе потенциально опасный детский контент.

«В связи с вышеизложенным <…> прошу вас рассмотреть возможность поручить проведение информационно- разъяснительных мероприятий в общеобразовательных организациях для родителей и школьников о безопасном поведении и угрозах, связанных с таким контентом в социальных сетях», — говорится в обращении.

Кроме того, Останина призвала главу Минпросвещения отдать поручение об усилении контроля за обеспечением порядка и дисциплины во время перемен в общеобразовательных организациях. По ее словам, это будет способствовать созданию благоприятной образовательной среды.

О росте популярности среди детей нового травмоопасного тренда 4 декабря сообщил телеграм-канал Mash. Как пишет канал, подростки снимают ролики, на которых подкидывают друг друга на руках под песню «Супермен».

«Предполагается, что это будет похоже на трюк-полет Супермена. Но увы, без должной физической подготовки сгруппироваться сложно — и привет, падения, переломы и травмы», — пишет Mash.

По данным канала, зафиксированы по меньшей мере два случая сломанных копчиков — у шестиклассницы из Москвы и гимназиста из Краснодара.