Руководству РПЦ следовало бы «урезонить» протоиерея Андрея Ткачева, который ранее назвал причиной демографического кризиса в России не желающих рожать «дохлых и развратных баб». Об этом RTVI заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Депутат отметила, что Ткачев вряд ли «отражает позицию православной церкви».

«Я знаю официальную позицию — наш комитет работает с патриаршей комиссией, [где председатель] отец Федор Лукьянов, это люди образованные, культурные, деликатные, уважительные. Женщины — это тоже часть, простите, паствы РПЦ. И такими оскорблениями в адрес женщины Русская православная церковь может потерять своих прихожанок в лице наших верующих женщин», — сообщила Останина.

Глава думского комитета выразила пожелание, чтобы «высшие церковные, так сказать, чины православной церкви урезонили протоиерея Ткачева».

«Нет, он не определяет повестку дня РПЦ. Но он, к сожалению, наводит тень на [Русская] православную церковь. Потому что нет в традициях РПЦ оскорбительного отношения к женщинам — не было, нет и, я уверена, никогда не будет», — подчеркнула собеседница RTVI.

Ранее в своей проповеди Ткачев заявил, что прежде в России соблюдались традиции многодетных семей. Из-за этого, по его мнению, появилась «русская глупость о том, что “бабы еще нарожают”». Но сейчас времена изменились, добавил протоиерей, и россиянки перестали ставить семью на первое место.

«За семью никто никогда не боролся, потому что семья была везде, семья была повсеместна, многодетна. <…> Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают. Стали дохлые, трусливые, развратные. И не хотят рожать», — сказал он.

Протоиерей заявил, что численность россиян в связи с этим сокращается, и нужно беречь его от наркомании, алкоголизма.

Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя «Газете.Ru» слова Ткачева, заявил, что в Церкви не согласны с «мизогиническим пафосом отца Андрея».

«Дело не только в форме его обличений, которая носит пограничный характер, но и в том, что в кризисе деторождения мужчины и женщины “виноваты” совершенно равным образом», — сказал он.

Кипшидзе отметил, что для решения демографической проблемы необходимо объединить усилия, а не искать виноватых.