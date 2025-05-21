В Госдуме призвали отстранить от должности чиновницу из Ставрополья, которая сказала матери погибшего ребенка: «Соболезную, еще одного родишь». Соответствующее обращение направила генпрокурору Игорю Краснову первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Считаю, что необходимо установить личность и провести проверку в отношении той сотрудницы местной администрации, которая сказала страдающей матери такие слова», — написала депутат в своем телеграм-канале и опубликовала скан письма.

В нем Буцкая ссылается на сообщения СМИ, согласно которым 11-летнего мальчика насмерть придавило металлическими футбольными воротами, объединенными с баскетбольным щитом. Инцидент произошел на детской площадке в поселке Херсонский Ставропольского края.

Буцкая также приводит рассказ матери погибшего ребенка о том, что приехавшая на место несчастного случая сотрудница администрации соседнего села «не нашла нужных слов, чтобы ее поддержать, и утешила неуместной фразой: “Соболезную тебе, Вика, еще одного родишь”».

«Прошу Вас проверить данную информацию и, при наличии оснований, принять меры прокурорского реагирования», — обратилась депутат к Краснову.

Мать погибшего ребенка Виктория Магомадова рассказала «Пятому каналу», что ее сын гулял со сверстниками на площадке, а затем один из его друзей сообщил ей, что мальчика прищемило металлической балкой. Сотрудница местной администрации на встрече с жителями сказала, что футбольные ворота уберут, а произошедшее будут расследовать, после чего сказала: „Соболезную тебе Вика, еще одного родишь“.

«Мне легче от этого не стало. Она развернулась и ушла», — рассказала Виктория.

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту гибели мальчика 18 мая в результате падения спортивно-игровой конструкции. Сотрудники ведомства дадут оценку исполнению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также о безопасности игровых площадок, говорится в сообщении.

Региональное управление Следственного комитета возбудило в отношении неназванных сотрудников администрации уголовное дело о халатности (ст. 293 УК) и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).